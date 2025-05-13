Вскоре будет представлена концепция по превращению Нахчывана в зону "зеленой" энергии - Джавид Абдуллаев

БАКУ /Trend/ - Вскоре будет представлена концепция по превращению Нахчывана в зону "зеленой" энергии.

Как сообщает Trend, об этом сказал директор Государственного агентства возобновляемых источников энергии при министерстве энергетики Джавид Абдуллаев на конференции, посвященной перспективам развития "умных сел" и состоявшейся в Баку в рамках 18-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки "Caspian Agro".

"На освобожденных территориях Азербайджана реализуются крупные проекты. В настоящее время мы с компанией bp продолжаем работу над проектом солнечной электростанции, строительство которой мы начали очень интенсивными темпами. В то же время имеют особое значение станции мощностью 100 мегаватт, которые мы построим в Джебраиле. Освобожденные от оккупации территории имеют большой гидропотенциал. В этом направлении также ожидается ввод в эксплуатацию станций мощностью около 500 мегаватт", - сказал он.

Кроме того, по его словам, уже проводится работа по превращению Нахчывана в зону "зеленой" энергии. "К разработке этой концепции была привлечена одна из ведущих мировых компаний. Планируем вскоре провести презентацию этой концепции", - сказал Д. Абдуллаев.

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