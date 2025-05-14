Цены на вторичном рынке жилья в Азербайджане выросли

БАКУ /Trend/ - За последний месяц на вторичном рынке жилья наблюдался небольшой рост цен.

Об этом сообщил Trend пресс-секретарь Палаты оценщиков Азербайджана Эльнур Фарзалиев.

"По сравнению с мартом, в апреле средняя цена за кв.м повысилась примерно на 1%, причём в новостройках рост был немного выше (1,5%), а в старом жилом фонде - немного ниже (около 1%). Что касается количества предложений, то между мартом и апрелем была незначительная разница - несмотря на небольшое оживление на рынке, этот рост не был статистически значительным (примерно в пределах 1-2%). То есть тенденции, наблюдавшиеся в марте (склонность к подорожанию), продолжились и в апреле, однако резких скачков не произошло", - отметил он.

Представитель организации подчеркнул, что за год на рынке произошли значительные изменения как в ценах, так и в структурных показателях.

"В целом цены на вторичном рынке жилья выросли на 10-15% по сравнению с прошлым годом. По данным Госкомстата, в первом квартале 2025 года цены на жилье выросли в среднем на 14,4% по сравнению с первым кварталом предыдущего года. В частности, в городе Баку на вторичном рынке годовой прирост в новостройках составил 10-15%, в старостройках - 9-12%.

По сравнению с прошлым годом объем предложения также увеличился примерно на 15-20%, то есть на рынок было выведено большее количество квартир. После определенного периода застоя в первой половине 2024 года (ужесточение нотариальных правил и т.д.) во второй половине года активность росла, и в результате в апреле этого года и цены, и объемы купли-продажи были значительно выше, чем за тот же период прошлого года. Эта годовая динамика показывает, что рынок вышел из прошлогодней стагнации и снова вошел в фазу роста", - отметил он.

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