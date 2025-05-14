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Партнерство с ЕБРР важно для ускорения перехода к экологичному и цифровому развитию - министр

Экономика Материалы 14 мая 2025 16:32 (UTC +04:00)
Партнерство с ЕБРР важно для ускорения перехода к экологичному и цифровому развитию - министр
Фото: Микаил Джаббаров / X

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан придает большое значение развитию связей с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Партнерство с банком имеет особое значение с точки зрения внедрения современных подходов, ускорения перехода к экологичному и цифровому развитию.

Как передает Trend, об этом в своем аккаунте в социальной сети X сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"На встрече, проведенной в рамках ежегодного собрания ЕБРР, мы поблагодарили первого вице-президента Юргена Ригтеринка, чей период деятельности в банке завершается, за вклад в укрепление двусторонних отношений, пожелали новоназначенному на эту должность Грегу Гуэте успехов в его деятельности", - отмечается в публикации.

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Партнерство с ЕБРР важно для ускорения перехода к экологичному и цифровому развитию - министр
Партнерство с ЕБРР важно для ускорения перехода к экологичному и цифровому развитию - министр
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