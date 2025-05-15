МЭА о росте добычи нефти в Азербайджане в 2026 г.
Фото: МЭА/Facebook
По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в 2026 году добыча нефти в Азербайджане ожидается на уровне 0,65 миллиона баррелей в сутки.
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