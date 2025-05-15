Албания обсуждает с SOCAR новые проекты - замминистра

ТИРАНА /Trend/ - Албания обсуждает с SOCAR новые проекты.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал журналистам заместитель министра инфраструктуры и энергетики Албании Чено Клоси накануне Шестого саммита Европейского политического сообщества, который состоится 16 мая в Тиране.

"Газификация Албании для нас имеет большое значение. У нас очень хорошее сотрудничество с Азербайджаном, но, конечно, на данном этапе мы, скорее, получаем больше от Азербайджана, чем даем. Но в будущем, безусловно, мы будем стремиться к более равноправному обмену.

Сейчас мы стараемся понять, как работает газовая отрасль, и именно поэтому используем пилотный проект по газификации города Корча как своего рода тест - как для нашего законодательства, так и для регулирования в области газификации Албании", - сказал он.

Таким образом, как сказал замминистра, этот проект Албания рассматривает в разных направлениях, чтобы, окончательно подтвердить, что газ может стать полноценным источником энергии в стране.

"Параллельно с этим проектом мы сейчас обсуждаем с SOCAR другие возможные направления газификации, потому что, как я сказал, этот проект небольшой, и мы, конечно, на этом не остановимся, а уже ищем новые сферы. Например, во Влере у нас есть еще одна точка выхода - это прибрежная зона, которая сейчас активно развивается как туристическое направление, и там будет большой спрос на газ. Также мы изучаем с SOCAR ряд проектов, связанных с газовыми электростанциями", - сказал он.

Замминистра отметил, что на данный момент план - использовать газопровод TAP для поставок газа и метана.

"Проект газификации Корчи - это первый проект, но, конечно, мы уже ведем переговоры о других направлениях сотрудничества, таких как добыча нефти, upstream и downstream-сектора, поскольку, у нас есть и другие стратегические партнеры в этой области. Мы рассматриваем Азербайджан как страну с огромным опытом в этом секторе.

Сейчас мы ищем возможности как для добычи нефти, так и для ее переработки в будущем. Конечно, мы находимся на начальной стадии таких обсуждений", - сказал он.