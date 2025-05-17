ЕБРР о деталях работы над расширением сети TEN-T на Западных Балканах (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) продолжает усилия по улучшению транспортной связи на Западных Балканах и между регионом и Европейским союзом, рассматривая это как ключевой фактор для экономического роста и улучшения качества жизни в странах региона.

В интервью Trend региональный директор ЕБРР на Западных Балканах Маттео Коланджели подчеркнул приверженность банка развитию транспортной инфраструктуры. "ЕБРР активно поддерживает развитие связей как внутри региона, так и между Западными Балканами и Европейским союзом, что является основным драйвером экономического роста и улучшения жизни граждан", - отметил он.

Банк в партнерстве с ЕС и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) реализует ряд проектов по развитию транспортной инфраструктуры, особое внимание уделяя ключевым коридорам, которые являются продолжением Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) в регионе. "Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами, чтобы поддержать страны Западных Балкан в развитии их транспортной инфраструктуры, с акцентом на важнейшие коридоры, являющиеся частью сети TEN-T", - пояснил Коланджели.

К числу важных проектов относятся:

Автомагистраль Ниш-Мердаре в Сербии, часть маршрута 7;

Несколько участков автомагистрали Corridor Vc в Боснии и Герцеговине, соединяющей порт Плоче с Центральной Европой через Сараево;

Восстановление железнодорожных и автодорожных участков коридора VIII в Северной Македонии, улучшение связей с Болгарией;

Модернизация железнодорожного маршрута 10 в Косово, укрепление связей с Северной Македонией и Сербией;

Восстановление железнодорожных связей в Албании между Тираной, Дурресом и международным аэропортом Тираны, а также между Ворой и границей с Черногорией;

Строительство железнодорожного участка Дуррес – Рогожин по коридору VIII в Албании;

Развитие участка автомагистрали Бар–Боляре в Черногории, реконструкция железнодорожной линии Голубовцы-Бар.

"Все наши инвестиции соответствуют целям Парижского соглашения и разрабатываются с соблюдением высоких экологических, социальных стандартов", - добавил Коланджели.

Кроме того, ЕБРР предоставляет техническую помощь в реализации проектов, улучшении управления и внедрении инклюзивных практик. "Мы тесно работаем с правительствами региона для повышения эффективности инфраструктурных операций и стимулирования более широкого участия частного сектора", - отметил он.