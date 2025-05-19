В Азербайджане возросло производство ноутбуков

В январе-апреле текущего года в Азербайджане значительно возросло производство ноутбуков и настольных компьютеров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также наблюдается рост в сфере выпуска компьютерной, электронной, оптической и электротехнической продукции.

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