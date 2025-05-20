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UNEC перешел на метод проектного обучения (PBL) (ФОТО)

Экономика Материалы 20 мая 2025 17:09 (UTC +04:00)
UNEC перешел на метод проектного обучения (PBL) (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) перешел на проблемно-ориентированное (Problem-Based learning) и проектно-ориентированное обучение (Project-Based Learning).

Эти методы применяются во многих учебных заведениях по всему миру и дают студентам глубокие знания и навыки, соответствующие требованиям современного рынка труда.

Основная цель метода проектного обучения (PBL) - научить студентов решать реальные жизненные проблемы. Этот подход развивает такие важные навыки, как критическое мышление, творческий подход, аналитический анализ и командная работа. PBL связывает академическую жизнь с реальным миром, ставя студентов в центр процесса обучения.

В UNEC осуществляется переход на обучение по проблемно-ориентированной и проектно-ориентированной методике с 17 февраля в Школе дизайна. Новая методика обучения внедряется в 11 группах по 6 предметам.

Проект был реализован специалистом из Израиля Даном Фрилдом и 5 преподавателями Школы дизайна: Арзу Халиловой, Лидией Сафроновой, Парвин Намазовой, Фаридой Новрузлу, Айтен Юсифкенан и руководителем проекта в Азербайджане Санубар Сафиевой. Для укрепления педагогического потенциала учителей были организованы тренинги местными и зарубежными специалистами.

В рамках новой образовательной методики ректор, профессор Адалат Мурадов принял участие в занятиях по PBL в Школе дизайна UNEC. Он оценил модель PBL как один из важных шагов на пути к обновлению образовательной стратегии университета и отметил, что в будущем данную образовательную модель предусматривается применить и к другим специальностям.

UNEC перешел на метод проектного обучения (PBL) (ФОТО)
UNEC перешел на метод проектного обучения (PBL) (ФОТО)
UNEC перешел на метод проектного обучения (PBL) (ФОТО)
UNEC перешел на метод проектного обучения (PBL) (ФОТО)
UNEC перешел на метод проектного обучения (PBL) (ФОТО)
UNEC перешел на метод проектного обучения (PBL) (ФОТО)
UNEC перешел на метод проектного обучения (PBL) (ФОТО)
UNEC перешел на метод проектного обучения (PBL) (ФОТО)
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