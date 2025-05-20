UNEC перешел на метод проектного обучения (PBL) (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) перешел на проблемно-ориентированное (Problem-Based learning) и проектно-ориентированное обучение (Project-Based Learning).

Эти методы применяются во многих учебных заведениях по всему миру и дают студентам глубокие знания и навыки, соответствующие требованиям современного рынка труда.

Основная цель метода проектного обучения (PBL) - научить студентов решать реальные жизненные проблемы. Этот подход развивает такие важные навыки, как критическое мышление, творческий подход, аналитический анализ и командная работа. PBL связывает академическую жизнь с реальным миром, ставя студентов в центр процесса обучения.

В UNEC осуществляется переход на обучение по проблемно-ориентированной и проектно-ориентированной методике с 17 февраля в Школе дизайна. Новая методика обучения внедряется в 11 группах по 6 предметам.

Проект был реализован специалистом из Израиля Даном Фрилдом и 5 преподавателями Школы дизайна: Арзу Халиловой, Лидией Сафроновой, Парвин Намазовой, Фаридой Новрузлу, Айтен Юсифкенан и руководителем проекта в Азербайджане Санубар Сафиевой. Для укрепления педагогического потенциала учителей были организованы тренинги местными и зарубежными специалистами.

В рамках новой образовательной методики ректор, профессор Адалат Мурадов принял участие в занятиях по PBL в Школе дизайна UNEC. Он оценил модель PBL как один из важных шагов на пути к обновлению образовательной стратегии университета и отметил, что в будущем данную образовательную модель предусматривается применить и к другим специальностям.