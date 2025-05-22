Назван объем импорта мяса в Азербайджан в январе-апреле 2025 г.

В январе-апреле этого года в Азербайджан было импортировано немного меньше мяса, чем в аналогичном периоде прошлого года, как по объему, так и по стоимости. Одновременно в стране наблюдается рост внутреннего производства мяса, включая мясо птицы.

Доступ к платной информации предоставляется по подписке Если Вы уже имеете аккаунт, пожалуйста, авторизуйтсь Войти Зарегистрироваться