Назван объем импорта мяса в Азербайджан в январе-апреле 2025 г.
В январе-апреле этого года в Азербайджан было импортировано немного меньше мяса, чем в аналогичном периоде прошлого года, как по объему, так и по стоимости. Одновременно в стране наблюдается рост внутреннего производства мяса, включая мясо птицы.
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