Торговые операции между Азербайджаном и США выросли более чем в два раза
В январе–апреле этого года торгово-экономические отношения между Азербайджаном и США значительно активизировались. Был зафиксирован рост как экспорта, так и импорта. США вошли в число ведущих торговых партнёров Азербайджана, заняв высокие позиции как среди стран-импортёров, так и покупателей ненефтяной продукции. В целом, за отчетный период наблюдается существенное увеличение внешнеторгового оборота Азербайджана, несмотря на снижение положительного сальдо по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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