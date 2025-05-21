Торговые операции между Азербайджаном и США выросли более чем в два раза

В январе–апреле этого года торгово-экономические отношения между Азербайджаном и США значительно активизировались. Был зафиксирован рост как экспорта, так и импорта. США вошли в число ведущих торговых партнёров Азербайджана, заняв высокие позиции как среди стран-импортёров, так и покупателей ненефтяной продукции. В целом, за отчетный период наблюдается существенное увеличение внешнеторгового оборота Азербайджана, несмотря на снижение положительного сальдо по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доступ к платной информации предоставляется по подписке Если Вы уже имеете аккаунт, пожалуйста, авторизуйтсь Войти Зарегистрироваться