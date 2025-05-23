Вырос объем торгового оборота между Азербайджаном и Венгрией

БАКУ /Trend/ - В январе-марте этого года объем торговых операций между Азербайджаном и Венгрией составил 14,6 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат Азербайджана.

Согласно информации, это на 1,6 миллиона долларов США, или на 11,7 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

За отчётный период торговый оборот с Венгрией составил 0,12 процента от общего внешнеторгового оборота Азербайджана.

В январе-марте текущего года из Азербайджана в Венгрию экспортировано продукции на сумму 1,1 миллиона долларов США. Это на 299 тысяч долларов США, или на 36,2 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В то же время в январе-марте 2025 года из Венгрии в Азербайджан были выполнены торговые операции на сумму 84,8 миллиона долларов США, что на 1,2 миллиона долларов США, или 10 процентов больше, чем годом ранее.

Отметим, что в январе-марте 2025 года внешнеторговый оборот Азербайджана вырос на 24,3 процента и составил 12,048 миллиарда долларов США.

Согласно информации, за последний год общий объем экспорта в стране увеличился на 6,7 процента, или на 401,75 миллиона долларов США и составил 6,4 миллиарда долларов США, тогда как импорт вырос на 52,6 процента, или на 1,9 миллиарда долларов США и достиг 5,7 миллиарда долларов США.

Положительное сальдо внешнеторгового оборота за отчетный период составило 722,9 миллиона долларов США, что на 1,5 миллиарда долларов США, или в 3,1 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.