Обязательства ЦБА перед Международным валютным фондом сократились

По состоянию на конец прошлого года обязательства Центрального банка Азербайджана перед Международным валютным фондом уменьшились по сравнению с предыдущим годом. Аналогичная тенденция наблюдается и по активам банка в фонде, которые также сократились. Эти изменения отражают динамику финансовых отношений между ЦБА и МВФ за указанный период.

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