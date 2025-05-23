ЦБА обнародовал данные о вложениях в основной капитал за первый квартал 2025 г.

В первом квартале текущего года в Азербайджане отмечен значительный приток инвестиций в основной капитал из разных секторов экономики. Средства распределены между нефтегазовой и ненефтегазовой сферами, с преобладанием инвестиций в промышленность и строительство. Вклад внесли как государственные, так и частные инвесторы.

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