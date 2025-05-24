Еженедельный обзор валютного рынка Азербайджана

На этой неделе официальный курс маната к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана, остался стабильным. В то же время курс маната к евро и российскому рублю показал рост, а курс по отношению к турецкой лире немного снизился. Средневзвешенные курсы отражают незначительные колебания валютного рынка за рассматриваемый период.

Доступ к платной информации предоставляется по подписке Если Вы уже имеете аккаунт, пожалуйста, авторизуйтсь Войти Зарегистрироваться