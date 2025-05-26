В Азербайджане выросли сборы по страхованию автотранспортных средств
За первые 4 месяца 2025 года по линии страховых компаний в Азербайджане было произведено страховых выплат на сумму более чем 230 млн манатов.
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