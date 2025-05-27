В Азербайджане увеличилось количество платежных карт
В Азербайджане продолжает расти количество платёжных карт, что способствует увеличению объема безналичных операций. Активное развитие демонстрирует платёжная инфраструктура ООО "Азерпочт".
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