Назван объем произведенной электроэнергии на малых ГЭС "Мейдан" и "Гамышлы"
С момента запуска в прошлом году малые гидроэлектростанции «Мейдан» и «Гамышлы» в Кяльбаджарском районе произвели значительное количество экологически чистой «зелёной» электроэнергии.
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