В Баку проходят общественные обсуждения, связанные с "зеленым" транспортом

БАКУ /Trend/ - В Баку проходит общественная дискуссия на тему "Бизнес "зеленого" транспорта: возможности и перспективы".

Как сообщает Trend, обсуждение данной темы было организовано Общественным советом при Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса при поддержке Агентства наземного транспорта Азербайджана и министерства внутренних дел..

В мероприятии принимают участие представители соответствующих государственных структур и предприниматели.

На мероприятии будут обсуждаться внедрение "зеленых" технологий для участников дорожного движения, вызовы в этой области, функционирование "зеленых" транспортных средств.

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