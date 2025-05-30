В Азербайджане начнется строительство новых газопроводов для реконструкции газовой сети в освобожденных от оккупации районах

ХАНКЕНДИ /Trend/ - SOCAR предусматривает строительство магистральных газопроводов в четырех направлениях с целью поэтапной реконструкции газотранспортной системы на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

Как сообщает в пятницу местный корреспондент Trend, об этом cказал первый заместитель Управления экспорта газа Сархан Бабашов на проходящем в Ханкенди заседании Рабочей группы по вопросам энергоснабжения при Межведомственном центре.

По его словам, основные газопроводы, строительство которых предусмотрено, следующие:

-В Лачинском направлении - строительство газопровода «Горадиз-Лачин» и газопроводные ветки «ГРС Джебраил», «ГРС Зангилан», «ГРС Миндживан», «ГРС Губадлы» и «ГРС Лачин» с установкой на них ГРС.

-В Шушинском направлении - строительство магистрального газопровода «Беюк Бахманлы-Шуша», ответвляющиеся от него газопроводные ветки «Физули» и «Агоглан (Гадрут)», а также газораспределительных станций «Шуша», «Физули» и «Агоглан», которые будут установлены на газопроводе и ветках.

-В Агдамском направлении - строительство газопровода «Азадгарагоюнлу-Агдам» и газопроводной ветки «ГРС Агдам» с установкой на нем ГРС и реконструкция участка 33÷46 км магистрального газопровода «Евлах-Нахчыван».

-В Кяльбаджарском направлении - строительство газопровода «Агдам-Кяльбаджар» и газопроводной ветки «ГРС Кяльбаджар» с установкой на нем ГРС.

В настоящее время на «ГРС Лачин» выполнено 93 проц строительных работ, на «ГРС Миндживан» - 45 проц, на «ГРС Джебраил» - 29 проц, на «ГРС Зангилан» - 18 проц, на «ГРС Физули» - 99 проц, на «ГРС Шуша» - 92 проц, на «ГРС Агоглан» - 82 проц, на «ГРС Агдам» - 99 проц, на «ГРС Кяльбаджар» - 80 проц. В этом году запланировано строительство газопровода «Лачин-Горчу» и ответвляющегося от него газопровода «Гошасу», газопровода «Миндживан-Агбанд» и пункта регулирования газа.

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