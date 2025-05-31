Денежные переводы из Казахстана в Азербайджан в апреле увеличились
Объем денежных переводов из Казахстана в Азербайджан заметно вырос в апреле 2025 года, что свидетельствует об укреплении финансовых связей между двумя странами. Азербайджан вошел в число ключевых направлений трансграничных переводов, продемонстрировав стабильный рост активности.
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