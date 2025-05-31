В апреле зафиксирован умеренный рост денежных переводов из Азербайджана в Казахстан
Денежные переводы из Азербайджана в Казахстан незначительно увеличились в апреле 2025 года. Согласно данным, опубликованным Национальным банком Казахстана, Азербайджан занял девятое место среди стран — крупнейших отправителей денежных переводов в Казахстан за этот период.
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