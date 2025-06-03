Назван объем экспорта ненефтяных продуктов из Азербайджана в Швейцарию в январе-апреле
В январе-апреле этого года Азербайджан значительно увеличил экспорт ненефтяной продукции в Швейцарию. Эта страна вошла в число ведущих партнеров по экспорту в ненефтяном секторе, заняв четвертое место. В целом внешнеторговый оборот Азербайджана вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличившись как по экспорту, так и по импорту.
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