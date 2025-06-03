Назван объем экспорта ненефтяных продуктов из Азербайджана в Швейцарию в январе-апреле

В январе-апреле этого года Азербайджан значительно увеличил экспорт ненефтяной продукции в Швейцарию. Эта страна вошла в число ведущих партнеров по экспорту в ненефтяном секторе, заняв четвертое место. В целом внешнеторговый оборот Азербайджана вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличившись как по экспорту, так и по импорту.

Доступ к платной информации предоставляется по подписке Если Вы уже имеете аккаунт, пожалуйста, авторизуйтсь Войти Зарегистрироваться