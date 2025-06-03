Наблюдается большой интерес к инвестициям в углеводородный сектор Азербайджана - президент SOCAR

БАКУ /Trend/ - Наблюдается большой интерес к инвестициям в углеводородный сектор Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил президент SOCAR Ровшан Наджаф, выступая на Бакинском энергетическом форуме.

"У нас есть много проектов в области разведки и добычи, которые мы разрабатываем уже несколько лет, а также геологоразведочные проекты. И поэтому есть большой интерес к инвестициям в углеводородный сектор Азербайджана, а также в сектор производства возобновляемых источников энергии в Азербайджане", - сказал Р.Наджаф.

Президент SOCAR отметил, что вчера и сегодня был подписан ряд документов, которые приведут к дополнительным инвестициям, расширяя портфель проектов компании и увеличивая добычу нефти и газа в Азербайджане, а также производство возобновляемой энергии.

"Что касается возобновляемых источников энергии, то перед многими странами - а возможно, и перед всеми - стоит задача наращивания пропускной способности электросетей, чтобы вырабатываемая электроэнергия могла не только использоваться на внутреннем рынке, но и поставляться на экспорт. Развитие такой инфраструктуры требует тесного межгосударственного сотрудничества, поскольку массовое производство электроэнергии имеет смысл тогда, когда в него вовлечено несколько стран. Это позволяет выйти на более крупные объемы", - подчеркнул он.