БАКУ /Trend/ - Saipem делает ставку на местные кадры и декарбонизацию в Азербайджане.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил главный исполнительный директор Saipem Алессандро Пулити, выступая на Бакинском энергетическом форуме.

По его словам, компания Saipem активно работает в Азербайджане, предоставляя услуги в рамках значимых энергетических проектов, таких как ТАР, который связывает Азербайджан с Европой, создавая возможность транспортировки газа. Он отметил, что более 90% рабочей силы компании в Азербайджане составляют местные граждане, что является важным элементом устойчивости компании.

"Мы также активно работаем с крупнейшими мировыми компаниями, такими как bp и TotalEnergies, предоставляя инновационные решения и поддерживая цели декарбонизации", - сказал Алессандро Пулити.

Он также подчеркнул, что Saipem активно сотрудничает с ведущими мировыми энергетическими компаниями и нацелена на развитие инновационных решений для эффективного решения специфических вызовов региона, включая карбонизацию.