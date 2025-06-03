Азербайджан расширяет цифровую трансформацию через "зеленый коридор" - замминистра

БАКУ/Trend/ - Азербайджан продвигает проект "зеленого цифрового коридора", укрепляя региональную связность.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Самир Мамедов, выступая на Бакинском энергетическом форуме.

По его словам, развитие зеленого цифрового коридора создает условия для более тесного регионального сотрудничества, ускорения цифровой трансформации и усиления энергетической и цифровой связности.

"Фиброоптическая инфраструктура закладывает прочную платформу для зеленых коридоров, обеспечивая не только передачу энергии, но и данных. Это открывает новые возможности для фриланса, стартапов и цифровых услуг, способствуя экономическому развитию и улучшению качества жизни в регионе", - отметил С.Мамедов.

Он также подчеркнул, что Азербайджан уже достиг 100-процентного покрытия фиброоптической связью, включая самые отдаленные регионы, и продолжает инвестировать в развитие дата-центров и "зеленой" энергетики, что в совокупности укрепит национальную и региональную цифровую инфраструктуру.