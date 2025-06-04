В SOCAR отметили важность создания консорциума по Каспию

БАКУ /Trend/ - Учитывая сложную логистику и отсутствие выхода к открытому морю, необходимо создать консорциум по Каспию.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил вице-президент SOCAR Афган Исаев, выступая на Бакинском энергетическом форуме.

По его словам, логистика - это один из основных вызовов, стоящих перед Азербайджаном.

"У нас нет выхода к открытому морю. А перевозка гигантских ветряных лопастей длиной более 90 метров - сложная задача. Нам нужны специализированные суда для строительства на шельфе. Их тоже нужно строить здесь. Поэтому мы предлагаем соседям по Каспию объединиться, как когда-то в нефтегазовой отрасли: создать консорциумы, разделить затраты - и тогда процесс будет быстрее, дешевле и эффективнее", - сказал он.

Исаев также отметил, что одна из ключевых проблем, с которой сталкивается SOCAR, - это ограниченность сетевой инфраструктуры для приема переменных источников энергии. Сеть должна сбалансированно реагировать на отсутствие ветра или солнца. По его словам, решить эту задачу можно с помощью аккумуляторных систем хранения энергии.