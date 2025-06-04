Узбекистан становится центром притяжения инвесторов в Центральной Азии - ожидания от IV Ташкентского форума

БАКУ /Trend/ - С 10 по 12 июня Узбекистан вновь станет центром внимания международных инвесторов - в столице страны пройдет IV Ташкентский международный инвестиционный форум.

Это событие уже давно превратилось в важнейшую площадку для обсуждения перспектив инвестиций и экономического сотрудничества не только в регионе, но и далеко за его пределами. И в этот раз значимость форума особенно высока - ведь Узбекистан уверенно укрепляет позиции одной из самых динамично развивающихся экономик Центральной Азии.

Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов в этой связи отметил, что за последние семь лет страна провела масштабные реформы, которые кардинально улучшили условия для бизнеса и иностранных инвесторов. В результате сюда уже привлечено свыше 90 миллиардов долларов иностранных инвестиций - впечатляющий показатель для региона. В прошлом году экономика выросла на 6%, что подтверждает правильность выбранного курса.

Стратегия "Узбекистан-2030" - амбициозный план по превращению страны в экономического лидера с ВВП в 200 миллиардов долларов - не просто слова. Это дорожная карта, в которой иностранные инвестиции играют ключевую роль. И Ташкентский инвестиционный форум становится главной площадкой для диалога между государством и бизнесом. Так, на прошлом, третьем форуме, было подписано соглашений на рекордные 26,6 миллиарда долларов - цифры, которые говорят сами за себя.

На сегодняшний день общий объем подписанных с 2022 года инвестиционных соглашений превышает 44 миллиарда долларов, и большая часть проектов уже либо реализована, либо находится в стадии строительства. Наиболее активными инвесторами выступают Саудовская Аравия, Китай, Россия, ОАЭ и Турция - страны с разным опытом и технологиями, которые дополняют друг друга.

Узбекистан сегодня не просто открывает двери - он приглашает инвесторов стать частью масштабных проектов в машиностроении, автомобилестроении, электроэнергетике, финтехе и даже искусственном интеллекте. Особенностью предстоящего форума станет первая в его истории инвестиционная выставка, где крупные компании смогут представить свои проекты, а местный бизнес - показать свои возможности международной аудитории.

Особое внимание стоит уделить сотрудничеству с Азербайджаном - одним из самых ярких примеров успешного регионального партнерства. За последний год количество совместных предприятий выросло в пять раз, а в Узбекистане уже зарегистрировано более 500 компаний с азербайджанским капиталом. При этом Баку и Ташкент работают над совместными проектами в "зеленой" энергетике и транспортной логистике, которые способны открыть новые возможности для экспорта и интеграции в европейские рынки.

В 2023 году страны создали инвестиционный фонд объемом в 500 миллионов долларов, а во время прошлогоднего визита Президента Узбекистана в Азербайджан обе стороны договорились значительно увеличить его капитал. Энергетика стала важным направлением сотрудничества - компании SOCAR и "Узбекнефтегаз" уже создали совместное предприятие по торговле газом, а переговоры о более глубокой интеграции в нефтегазовых проектах находятся в финальной стадии.

Помимо этого, особое место в инвестиционном ландшафте Узбекистана занимают международные финансовые институты, которые не просто финансируют проекты, а становятся стратегическими партнерами страны на пути к модернизации и устойчивому развитию.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) - один из крупнейших инвесторов в экономику Узбекистана. С момента начала сотрудничества банк вложил более 5 миллиардов евро в 177 проектов. По оценке ЕБРР, в 2024 году экономика Узбекистана выросла на 6,5%, чему во многом способствовал стремительный рост инвестиций — на рекордные 27,6%. Это яркое свидетельство того, что финансовая поддержка международных организаций эффективно стимулирует развитие приоритетных отраслей и улучшает деловую среду.

Исламский банк развития (ИБР) - еще один ключевой партнер, который играет лидирующую роль в Центральной Азии по объемам финансирования и количеству реализуемых проектов. За все время банк профинансировал 462 проекта на общую сумму свыше 8,39 миллиарда долларов. При этом Узбекистан занимает здесь ведущее место: в стране реализовано уже 168 проектов, из которых 73 завершены, а 95 продолжаются. Общий объем финансирования ИБР в Узбекистане достиг почти 4 миллиардов долларов - это почти половина всех обязательств банка в регионе. Такая активность подтверждает высокий инвестиционный потенциал и доверие к экономике страны.

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) также активно участвует в развитии энергетической инфраструктуры. Среди ключевых проектов - строительство газовых электростанций, включая масштабный проект с участием саудовской компании ACWA Power стоимостью 100 миллионов долларов. Несмотря на растущую роль возобновляемых источников энергии, АБИИ рассматривает газовые проекты как важный переходный этап от угольной энергетики к более экологичным решениям.

Важным событием 2025 года стало вступление Узбекистана в Евразийский банк развития (ЕАБР). Получив 10-процентную долю в капитале, страна стала третьим по величине акционером после России и Казахстана. Это открывает доступ к новым инвестиционным ресурсам и расширяет возможности для реализации инфраструктурных и экономических проектов в рамках регионального сотрудничества.

В 2024 году экономика Узбекистана продолжила уверенный рост - ВВП страны достиг примерно 115 миллиардов долларов, что на 6,5% больше, чем годом раньше. Инвестиции играют в этом ключевую роль: в прошлом году Узбекистан привлек почти 35 миллиардов долларов иностранных инвестиций и кредитов, и большая часть этих денег - около 26,4 миллиарда - пошла на развитие предприятий и создание нового производства. Прямые иностранные инвестиции выросли сразу на 53,6% и достигли почти 12 миллиардов долларов. Промышленность также набирает обороты - объем производства вырос на 6,8%, составив 69 миллиардов долларов.

IV Ташкентский международный инвестиционный форум - это не просто деловое событие, а настоящий символ стремления страны к открытости и инновациям. Вызовы, конечно, остаются: необходимость улучшать правовую защиту инвесторов, развивать инфраструктуру и поддерживать устойчивый рост. Но благодаря комплексным реформам и активному международному сотрудничеству Узбекистан уверенно смотрит в будущее.

Событие станет уникальной возможностью для инвесторов и государственных структур обсудить планы и найти новые точки соприкосновения. А сотрудничество с такими странами, как Азербайджан, придает этому процессу особую динамику, открывая путь к интеграции региона в глобальные экономические цепочки.

В итоге, можно с уверенностью сказать: Узбекистан - это инвестиционная история успеха, и IV ТМИФ станет еще одним важным шагом на пути к реализации грандиозных амбиций и созданию благоприятной среды для бизнеса.