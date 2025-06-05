Вырос объем операций азербайджанских банков на платформе Bloomberg
За прошлый год на платформе Bloomberg между банками было заключено более 3 тыс. сделок в национальной валюте.
Доступ к платной информации предоставляется по подписке
Если Вы уже имеете аккаунт, пожалуйста, авторизуйтсь
Подписка на платные материалы
Получите доступ ко всем предложениям от Trend, а также к контенту мирового класса по одной подписке или лицензионному контенту напрямую с помощью кредитной карты.
- AZN
- USD
- EUR
- RUB