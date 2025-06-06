Еженедельный обзор валютного рынка Азербайджана
За прошедшую неделю официальный курс маната по отношению к доллару США остался стабильным. Курс маната к евро немного снизился, а к российскому рублю и турецкой лире — незначительно вырос и снизился соответственно. Отметим, что данные по валютным курсам за некоторые даты не публиковались в связи с государственными выходными в Азербайджане.
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