Еженедельный обзор валютного рынка Азербайджана

За прошедшую неделю официальный курс маната по отношению к доллару США остался стабильным. Курс маната к евро немного снизился, а к российскому рублю и турецкой лире — незначительно вырос и снизился соответственно. Отметим, что данные по валютным курсам за некоторые даты не публиковались в связи с государственными выходными в Азербайджане.

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