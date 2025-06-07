"КазТрансОйл" может получить выгоду от переориентации российской нефти в Китай - аналитики

По оценке инвестиционного банка Teniz Capital, Казахстан может существенно увеличить доходы от нефтяного транзита в случае ужесточения западных санкций против российской нефти. На фоне возможного введения новых ограничений со стороны ЕС - включая полное эмбарго или ужесточение ценового потолка - Россия может начать в большем объеме перенаправлять экспорт в Китай, что сделает Казахстан ключевым транзитным звеном.

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