"КазТрансОйл" может получить выгоду от переориентации российской нефти в Китай - аналитики
По оценке инвестиционного банка Teniz Capital, Казахстан может существенно увеличить доходы от нефтяного транзита в случае ужесточения западных санкций против российской нефти. На фоне возможного введения новых ограничений со стороны ЕС - включая полное эмбарго или ужесточение ценового потолка - Россия может начать в большем объеме перенаправлять экспорт в Китай, что сделает Казахстан ключевым транзитным звеном.
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