Вырос грузооборот по азербайджанской части транспортного коридора Юг-Запад

БАКУ /Trend/ - В первом квартале этого года объем грузооборота по азербайджанской части транспортного коридора Юг-Запад составил 39,5 млн т·км.

Об этом Trend сообщили в Госкомстате.

По информации, этот показатель на 9,7 млн т·км, или на 32,6% больше, чем за тот же период прошлого года.

Так, в первом квартале 2024 года объем грузооборота по азербайджанской части транспортного коридора Юг-Запад составил 29,8 млн т·км.

Отметим, что за отчетный период 39,4 млн т·км грузооборота по данному транспортному коридору составили транзитные грузы.