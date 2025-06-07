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Вырос грузооборот по азербайджанской части транспортного коридора Юг-Запад

Экономика Материалы 7 июня 2025 00:30 (UTC +04:00)
Вырос грузооборот по азербайджанской части транспортного коридора Юг-Запад

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - В первом квартале этого года объем грузооборота по азербайджанской части транспортного коридора Юг-Запад составил 39,5 млн т·км.

Об этом Trend сообщили в Госкомстате.

По информации, этот показатель на 9,7 млн т·км, или на 32,6% больше, чем за тот же период прошлого года.

Так, в первом квартале 2024 года объем грузооборота по азербайджанской части транспортного коридора Юг-Запад составил 29,8 млн т·км.

Отметим, что за отчетный период 39,4 млн т·км грузооборота по данному транспортному коридору составили транзитные грузы.

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