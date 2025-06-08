Казахстан и Болгария берут курс на стратегическое сотрудничество - к визиту Румена Радева в Астану

БАКУ /Trend/ - 8-9 июня 2025 года Президент Болгарии Румен Радев будет находиться в Казахстане с официальным визитом по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева. Эта встреча обещает стать важным этапом в развитии казахстано-болгарских отношений, которые в последние годы демонстрируют заметную динамику, особенно в экономической и энергетической сферах.

На протяжении последних лет Казахстан и Болгария стремятся переосмыслить формат двустороннего взаимодействия, превращая его из традиционного дипломатического диалога в многопрофильное партнерство с акцентом на взаимные интересы. В условиях геополитической трансформации Евразийского пространства и поиска новых устойчивых маршрутов между Востоком и Западом, София и Астана видят друг в друге не только торговых партнеров, но и возможных союзников в построении новой архитектуры транзитных и энергетических связей.

Экономические связи между двумя странами уверенно набирают обороты. В 2024 году объем взаимной торговли вырос почти в четыре раза, достигнув $375,2 миллиона, а болгарские инвестиции в экономику Казахстана увеличились на 86,5%, составив $7,8 миллиона. Позитивный тренд продолжился и в первом квартале 2025 года: товарооборот составил $66,6 миллиона, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Особенно заметен рост казахстанского экспорта, в том числе благодаря поставкам пропана и бутана, алюминия и древесных материалов. С болгарской стороны увеличились поставки фармацевтической продукции, медицинского оборудования и промышленных товаров.

Эти успехи во многом стали возможны благодаря работе казахстано-болгарской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Пятый раунд ее заседания в мае 2025 года в Софии стал площадкой для обсуждения проектов в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и инвестициях. Как отметили в министерстве нацэкономики РК, перспективы кооперации охватывают совместную переработку сельхозпродукции, развитие логистических хабов и запуск новых индустриальных кластеров.

Немаловажную роль играет и болгарско-казахстанская торгово-промышленная палата, основанная в 2024 году. В нее входят компании, представляющие ключевые отрасли - от возобновляемой энергетики до агропромышленного комплекса.

Одним из стратегических направлений сотрудничества остается развитие транспортно-логистических маршрутов. Болгария и Казахстан видят большие перспективы в Транскаспийском международном транспортном маршруте (ТМТМ), который соединяет Китай с Европой через Казахстан, Каспийское море, Кавказ и Турцию.

Казахстан, со своей стороны, вкладывает средства в модернизацию морской инфраструктуры - строятся контейнерный хаб в Актау и многофункциональный терминал "Саржа" в порту Курык. Болгария, располагающая выходом к Черному морю, рассматривает возможность использования портов, таких как Варна, для перевалки казахстанских товаров в страны ЕС. Учитывая географическую позицию Болгарии, это направление может сыграть ключевую роль в повышении эффективности транзита и укреплении всей логистической цепочки Среднего коридора.

Сотрудничество в энергетике также выходит на новый уровень. На повестке - потенциальная сделка по приобретению казахстанской компанией "КазМунайГаз" крупнейшего нефтехимического завода Болгарии - LUKOIL Neftochim Burgas. Этот шаг может стать стратегическим как для укрепления позиций Казахстана на рынке ЕС, так и для диверсификации поставок для самой Болгарии.

На фоне рекордного роста экспорта казахстанской нефти в Болгарию в 2024 году - 417,9 тысячи тонн на сумму $244,2 миллиона - стороны стремятся выйти за рамки традиционного сырьевого сотрудничества.

Отдельного внимания заслуживает участие обеих стран в транснациональном проекте "Зеленого энергетического коридора". Он предполагает экспорт возобновляемой энергии из Центральной Азии в Европу через Азербайджан и Черное море. Болгария рассматривается как один из ключевых пунктов приема и распределения "зеленого" электричества в ЕС, что открывает перед двумя странами новые горизонты энергетического партнерства.

Визит Президента Болгарии в Казахстан - это не просто жест дипломатической вежливости, а логичный шаг на фоне стремительно расширяющегося сотрудничества. Взаимные интересы двух стран охватывают широчайший спектр: от торговли и инвестиций до транспорта и энергетики. Болгария может стать важным мостом для Казахстана на пути к европейским рынкам, тогда как Астана предоставляет Софии доступ к ресурсам и рынкам Центральной Азии.

Сегодня перед двумя странами открывается окно возможностей для перехода от точечных проектов к долгосрочному стратегическому партнерству. И если этот курс будет поддержан политической волей и практическими шагами, вполне можно говорить о формировании новой модели взаимодействия между Центральной Азией и Балканами.