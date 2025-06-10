Будет спроектирован новый жилой массив села Агдамского района Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана успешно продолжаются восстановительные, строительные и реконструкционные работы - проектируются поселки, ведется благоустройство, бывшие вынужденные переселенцы возвращаются на родные земли.

Как сообщает во вторник Trend, в продолжение этих работ будет также спроектирован жилой массив села Гёйтепе Агдамского района.

В связи с этим Служба восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах завершила соответствующие работы.

Учреждение поручило работы по проектированию села фирме EL\&EN и заключило с ней договор, согласно которому компании было выплачено 1 миллион 85 тысяч 600 манатов.

Отметим, что 25 апреля 1994 года село Гёйтепе было оккупировано вооруженными силами Армении.

20 ноября 2020 года Вооруженные силы Азербайджана положили конец оккупации, полностью восстановив контроль над селом. В настоящее время Гёйтепе активно восстанавливается в рамках программы реконструкции и Великого возвращения.

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