В Азербайджане снизилось число политических партий, прошедших аудит
В прошлом году большинство политических партий в Азербайджане не прошли обязательный аудит, в то же время их удельный вес снизился с 40 процентов до 30 процентов.
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