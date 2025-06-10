В Азербайджане снизилось число политических партий, прошедших аудит

В прошлом году большинство политических партий в Азербайджане не прошли обязательный аудит, в то же время их удельный вес снизился с 40 процентов до 30 процентов.

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