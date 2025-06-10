Названо количество муниципалитетов Азербайджана, не прошедших аудит в 2024 году
В прошлом году в Азербайджане заметно сократилось число муниципалитетов, прошедших обязательный аудит, несмотря на рост их удельного веса.
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