bp объявила о завершении проекта социальных инвестиций в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - bp от имени своих партнеров по проектам Азери-Чираг-Гюнешли, Баку-Тбилиси-Джейхан, Шахдениз и Южно-Кавказский газопровод – SOCAR, TPAO, LUKOIL, SGC, NICO, MOL, INPEX, ExxonMobil, ITOCHU, ONGC Videsh, Eni, MVM и TotalEnergies – объявила об успешном завершении социальной инвестиционной инициативы, направленной на поддержку усилий по передовой цифровой трансформации в стране.

Как сообщает Trend, цель проекта заключалась в создании новой цифровой платформы для совершенствования деятельности Совета по медиации Азербайджана. Эта инициатива стала значительным вкладом в расширение возможностей использования услуг по медиации по всей стране и повышение их эффективности.

"Мы рады поддержать этот проект, способствующий развитию в Азербайджане относительно новой сферы. Ранее обращения в Совет по медиации обрабатывались вручную, что часто приводило к задержкам и неудовлетворенности среди пользователей. Учитывая растущий спрос и необходимость модернизации, мы совместно с партнёрами поддержали создание комплексной онлайн-платформы, которая упрощает и цифровизирует все этапы процесса медиации. Мы уверены, что этот проект, приносящий подлинную эффективность и инновации в сферу общественных услуг, является важным вкладом в цифровую трансформацию судебной системы Азербайджана", - сказал вице-президент bp по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли.

На новой платформе представлены разнообразные цифровые функции, значительно улучшающие общее управление услугами медиации. Основные преимущества новой платформы включают:

Улучшение общественного доступа: граждане и юридические лица теперь могут пользоваться услугами медиации оперативнее и удобнее.

Повышение эффективности работы: Совет по медиации теперь может рассматривать большее количество обращений и в реальном времени получать необходимые документы от государственных учреждений.

Общая стоимость проекта, продолжавшегося восемь месяцев, составляет 126 880 манатов (74 635 долларов США). В эту сумму вошли закупка и установка оборудования, разработка ИТ-инфраструктуры и программного обеспечения, создание портала, а также обучение персонала для эффективного использования новой платформы.

Проект был реализован Советом по медиации Азербайджана.

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