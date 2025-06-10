Названо количество пассажиров, перевезенных в Азербайджане поездами в праздники

БАКУ /Trend/ - С 6 по 9 июня поездами было перевезено 54 675 человек.

Об этом во вторник в ответ на запрос Trend сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

"По маршруту Баку-Агстафа-Баку было назначено семь, а по линии Баку-Габала-Баку - четыре дополнительных рейса.

В соответствии со спросом, к поездам по маршруту Баку-Балакен-Баку были присоединены дополнительные вагоны. Только 5 июня к поезду Баку–Балакен было присоединено 8 дополнительных вагонов. Ночной поезд отправился с полностью заполненными 13 вагонами (530 пассажиров). Отметим, что среди недели поезд Баку–Балакен–Баку обслуживает в среднем 110 пассажиров (5 вагонов) в одном направлении. Всего по маршруту Баку-Балакен-Баку было перевезено 2170 человек.

С 6 по 9 июня по линии Баку-Агстафа-Баку было перевезено 5814 человек. Из них 1842 человека воспользовались дополнительными рейсами. По линии Баку-Габала-Баку было перевезено 1330 человек, из них 577 человек воспользовались дополнительными рейсами. Поезда на Абшеронской кольцевой железной дороге работали по субботнему и воскресному графикам. По этому маршруту 6-9 июня было перевезено 45 361 человек", - отмечается в сообщении АЖД.