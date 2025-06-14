Поддержание привязки маната к доллару остаётся приоритетом Азербайджана - Fitch Ratings

БАКУ/ Trend/ - Сохранение фактической привязки азербайджанского маната к доллару США остаётся ключевым приоритетом валютной политики страны, несмотря на планы по повышению гибкости валютного курса в среднесрочной перспективе.

Об этом говорится в отчёте международного рейтингового агентства Fitch Ratings, передаёт Trend.

Аналитики агентства отмечают, что Центральный банк Азербайджана продолжает разработку инструментов для управления структурными излишками ликвидности в банковской системе и повышения эффективности трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики.

В то же время, по мнению Fitch, передача монетарных решений в экономику остаётся ограниченной. Это обусловлено, в частности, недостаточным развитием внутренних денежных рынков, избытком ликвидности в банковском секторе, а также высокой долларизацией: по состоянию на апрель 2025 года около 40% депозитов в стране всё ещё хранятся в иностранной валюте, несмотря на тенденцию к снижению этого показателя.