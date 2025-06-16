Выросли расходы населения Азербайджана на топливо
В первые пять месяцев этого года в Азербайджане наблюдался рост продаж автомобильного бензина и дизельного топлива в розничной торговле.
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