Туркменистан — воздушный приют в условиях нестабильности на Ближнем Востоке

БАКУ/ Trend/ - В связи с осложнением ситуации на Ближнем Востоке и нарушениями в работе регионального воздушного пространства, Туркменистан предоставил право на экстренную посадку иностранным авиакомпаниям, передает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана.

Согласно заявлению, в Международном аэропорту Ашхабада совершили посадку самолёты авиакомпаний FlyDubai (ОАЭ), Jazeera Airways (Кувейт), S7 Airlines (Россия), а также других перевозчиков, выполнявших рейсы с пассажирами из Центральной Азии, Ближнего Востока, Индии, России и ряда других стран.

Для пассажиров, оказавшихся в непредвиденной ситуации, были организованы трёхразовое горячее питание и медицинское обслуживание. Экипажи получили условия для отдыха, соответствующие международным стандартам гражданской авиации.

МИД Туркменистана подчеркнул, что эти меры демонстрируют приверженность страны политике постоянного нейтралитета и соблюдению гуманитарных принципов, закреплённых в Уставе ООН и нормах международного права.

Власти охарактеризовали эти действия как акт солидарности и поддержки международного сообщества в условиях регионального кризиса.