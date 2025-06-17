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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 17 июня

Экономика Материалы 17 июня 2025 09:20 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 17 июня

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 17 июня.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.9654 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0432 маната, а 100 российских рублей - 2.1656 маната.

Валюты

1 доллар США

USD

1.7

1 евро

EUR

1.9654

1 австралийский доллар

AUD

1.111

1 белорусский рубль

BYN

0.5676

1 болгарский леви

BGN

1.0049

1 дирхам ОАЭ

AED

0.4629

100 южнокорейских вон

KRW

0.1249

1 чешская крона

CZK

0.0792

1 китайский юань

CNY

0.2367

1 датская крона

DKK

0.2635

1 грузинский лари

GEL

0.6237

1 гонконгский доллар

HKD

0.2166

1 индийская рупия

INR

0.0198

1 британский фунт стерлингов

GBP

2.3075

10000 иранских риалов

IRR

0.0263

1 шведская крона

SEK

0.1793

1 швейцарский франк

CHF

2.0896

1 израильский шекель

ILS

0.4855

1 канадский доллар

CAD

1.2525

1 кувейтский динар

KWD

5.5553

100 казахских тенге

KZT

0.3306

1 катарский риал

QAR

0.4664

1 кыргызский сом

KGS

0.0195

100 венгерских форинтов

HUF

0.4883

1 молдавский лей

MDL

0.0995

1 норвежская крона

NOK

0.1717

100 узбекских сомов

UZS

0.0134

100 пакистанских рупий

PKR

0.5999

1 польский злотый

PLN

0.4597

1 румынский лей

RON

0.3914

100 российских рублей

RUB

2.1656

1 сербский динар

RSD

0.0168

1 сингапурский доллар

SGD

1.3273

1 саудовский риал

SAR

0.4531

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

xdr

2.3241

1 турецкая лира

TRY

0.0432

1 туркменский манат

TMT

0.4857

1 украинская гривна

UAH

0.0409

100 японских йен

JPY

1.1758

1 новозеландский доллар

NZD

1.0315

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