Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 17 июня

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 17 июня.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.9654 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0432 маната, а 100 российских рублей - 2.1656 маната.

Валюты 1 доллар США USD 1.7 1 евро EUR 1.9654 1 австралийский доллар AUD 1.111 1 белорусский рубль BYN 0.5676 1 болгарский леви BGN 1.0049 1 дирхам ОАЭ AED 0.4629 100 южнокорейских вон KRW 0.1249 1 чешская крона CZK 0.0792 1 китайский юань CNY 0.2367 1 датская крона DKK 0.2635 1 грузинский лари GEL 0.6237 1 гонконгский доллар HKD 0.2166 1 индийская рупия INR 0.0198 1 британский фунт стерлингов GBP 2.3075 10000 иранских риалов IRR 0.0263 1 шведская крона SEK 0.1793 1 швейцарский франк CHF 2.0896 1 израильский шекель ILS 0.4855 1 канадский доллар CAD 1.2525 1 кувейтский динар KWD 5.5553 100 казахских тенге KZT 0.3306 1 катарский риал QAR 0.4664 1 кыргызский сом KGS 0.0195 100 венгерских форинтов HUF 0.4883 1 молдавский лей MDL 0.0995 1 норвежская крона NOK 0.1717 100 узбекских сомов UZS 0.0134 100 пакистанских рупий PKR 0.5999 1 польский злотый PLN 0.4597 1 румынский лей RON 0.3914 100 российских рублей RUB 2.1656 1 сербский динар RSD 0.0168 1 сингапурский доллар SGD 1.3273 1 саудовский риал SAR 0.4531 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) xdr 2.3241 1 турецкая лира TRY 0.0432 1 туркменский манат TMT 0.4857 1 украинская гривна UAH 0.0409 100 японских йен JPY 1.1758 1 новозеландский доллар NZD 1.0315

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