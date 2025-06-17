Уборка урожая зерновых в Азербайджане завершена на 21% посевных площадей

БАКУ /Trend/ - Уборка урожая зерновых завершена на 21% полей. С 196 064 гектаров посевных площадей собраны 631 824 тонны урожая. В настоящее время средняя урожайность зерна по республике составляет 32,2 центнера/га.

Об этом Trend сообщили в министерстве сельского хозяйства Азербайджана.

Было отмечено, что процесс уборки урожая в основном проводится на ячменных полях равнинных районов. В этом году в республике озимый ячмень посеян на площади 426 623 гектара. Уборка урожая завершена на 42,5% посевных площадей. Средняя урожайность ячменя составляет 32 ц/га.

В настоящее время уборка урожая ячменя ведется в 43 районах. Она уже близится к завершению в Джалилабадском, Бардинском, Нефтчалинском, Сальянском и Евлахском районах. В этих районах собран урожай с более 90% посевных площадей ячменя. Самая высокая урожайность ячменя зафиксирована в Гаджигабульском (40 ц/га), Бардинском (39,4 ц/га), Сабирабадском (38,7 ц/га) и Сальянском (38,4 ц/га) районах.

16 июня в уборке зерновых участвовали 1415 комбайнов. Из них 579 принадлежат ОАО "Агросервис", а 836 - физическим и юридическим лицам. В настоящее время наибольшее количество комбайнов работает на уборке зерновых на полях Джалилабадского (125), Шекинского (116), Нефтчалинского (82) и Кюрдамирского (78) районов.

Одним из регионов, где завершается уборка и наблюдается высокая урожайность ячменя, является Сабирабадский район. В этом году посев озимых проведен на 20 290 гектарах земли в Сабирабадском районе: пшеница посеяна на 10 904 гектарах, ячмень - на 9387 гектарах. Уборка уже завершена на 70% ячменных и на 2,3% пшеничных полей района. Средняя урожайность ячменя составляет 38,7 ц/га, пшеницы - 43,4 ц/га.

В уборке урожая задействованы 64 комбайна. Из них 23 принадлежат ОАО "Агросервис", 41 - физическим и юридическим лицам.

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