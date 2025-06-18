Стал известен объем инвестиций, вложенных в промзоны Азербайджана (ФОТО)
Фото: Агентство развития экономических зон при Министерстве экономики Азербайджанской Республики
В промышленных зонах Азербайджана зарегистрированы 170 субъектов предпринимательства
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