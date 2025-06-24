В Азербайджане невозвратные бюджетные ссуды будут погашаться за счет Фонда обеспечения

БАКУ /Trend/ - В случае невозврата бюджетных ссуд, предоставленных из государственного бюджета организациями, получившими эти ссуды, указанные ссуды будут погашены за счет средств Фонда обеспечения обязательств по государственному долгу и гарантиям (Фонд обеспечения).

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О государственном долге", который обсуждался сегодня на заседании Милли Меджлиса.

Было отмечено, что бюджетные ссуды выделяются из государственного бюджета бюджету Нахчыванской Автономной Республики, местным бюджетам, бюджетным организациям, юридическим лицам публичного права, созданным от имени государства, и другим юридическим лицам, получающим финансовую помощь из государственного бюджета, и должны быть возвращены не позднее окончания бюджетного года, в котором они были предоставлены.

Согласно действующему законодательству, своевременное погашение бюджетных ссуд, выделенных из государственного бюджета, является обязанностью организаций, получивших эту ссуду. Однако на практике наблюдается ряд проблем с возвратом этих средств организациями.

В связи с этим был подготовлен данный законопроект с целью формирования механизма своевременного возврата бюджетных ссуд в государственный бюджет.

Проектом предусматривается закрытие (погашение) бюджетных ссуд, выданных из государственного бюджета, за счет средств Фонда обеспечения в случае непогашения предоставленных из государственного бюджета бюджетных ссуд организациями, получившими эти ссуды.

Было подчеркнуто, что указанное изменение позволит сделать Фонд обеспечения более гибким инструментом не только по исполнению обязательств по государственному долгу и гарантиям, но и по возмещению невозвратных бюджетных ссуд.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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