Финляндия увеличила инвестиции в экономику Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В первом квартале этого года объем прямых иностранных инвестиций Финляндии в экономику Азербайджана составил 19,348 миллиона долларов США.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с показателем за тот же период 2024 года инвестиции из указанной страны в экономику Азербайджана выросли на 18,7 миллиона долларов США, или в 30,9 раза.

Доля инвестиций из Финляндии в общем объеме прямых иностранных инвестиций в Азербайджан за отчетный год составила 1,3%.

В свою очередь, Азербайджан в первом квартале 2025 года инвестировал в экономику Финляндии 5,565 миллиона долларов США, что на 4,7 миллиона долларов США, или в 6,4 раза больше, чем за тот же период 2024 года.

В общем объеме прямых иностранных инвестиций удельный вес азербайджанских инвестиций, осуществляемых в Финляндию, составил 1,8%.

Напомним, что в первом квартале 2024 года объем прямых иностранных инвестиций из Финляндии в Азербайджан составил 627 тысяч долларов США, а объем инвестиций из Азербайджана в указанную страну - 867 тысяч долларов США.

Отметим, что в первом квартале 2025 года прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана превысили 1,519 миллиарда долларов США, что на 10,456 млн долларов США, или на 0,7% больше, чем за тот же период 2024 года.

При этом объем прямых иностранных инвестиций, направленных из Азербайджана во внешнюю экономику за отчетный год, составил 315,116 млн долларов США, что на 15,335 млн долларов США, или на 4,6% меньше показателя за аналогичный период 2024 года.