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Узбекистан, "Газпром нефть" укрепляют сотрудничество в геологоразведке и цифровизации отрасли

Экономика Материалы 9 July 2025 10:20 (UTC +04:00)
Узбекистан, "Газпром нефть" укрепляют сотрудничество в геологоразведке и цифровизации отрасли
Photo: Uzbek president’s office

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Kamol Ismailov
Kamol Ismailov
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ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с председателем правления "Газпром нефти" Александром Дюковым.

Как сообщает в среду Trend, в ходе переговоров стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в нефтегазовой сфере

Особое внимание было уделено реализации взаимовыгодного партнерства в рамках утвержденной "дорожной карты".

Стороны также рассмотрели совместные проекты в таких ключевых направлениях, как геологоразведка, освоение трудноизвлекаемых месторождений, цифровизация отрасли и подготовка квалифицированных кадров.

Напомним, что осенью 2023 года "Газпром нефть" и "Узбекнефтегаз" подписали соглашение, предусматривающее поддержку российской стороны в оптимизации буровых процессов на нефтяных месторождениях Узбекистана. Недавно дочерняя структура "Газпром нефти" - "Ноябрьскнефтегаз" - досрочно завершила строительство добывающей скважины на месторождении Шуртан.

"Газпром нефть", ранее известная как "Сибнефть", является третьей по объёму переработки компанией в российском нефтегазовом секторе.

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