В Узбекистане идет строительство газопроводов Тандирча-Шуртаннефтегаз и Чигил-Мубарекский ГПЗ

30 декабря 2019 13:42 (UTC+04:00)

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