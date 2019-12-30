В 17 окрестных поселках Баку ремонтируются дороги (ФОТО)

30 декабря 2019 17:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках распоряжений Президента Ильхама Алиева, Госагентство автомобильных дорог капитально ремонтирует внутренние улицы и дороги в пос. Пиршаги, Забрат, Рамана и Маштага Сабунчинского района протяженностью 14, 5 километров , пос. М.А Расулзаде, Баладжары, Бинагади, Ходжасан и 28 Мая Бинагадинского района протяженностью 30 километров, пос. Ени Сураханы Сураханского района протяженностью 31,6 километров и пос. Бина, Бузовна, Гала, Мардакян, Шаган, Шувелан и Тюркян Хазарского района протяженностью 14,7 километров, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Площадь, подлежащая ремонту, равна порядка 600-м тысячам квадратным метрам.

Работа в основном ведется на давно не ремонтированных дорогах с щебневым покрытием.

Ремонт на перечисленных территориях проводится за счет предварительно выделенных средств. В соответствии с этим на следующих этапах планируется проведение ремонтных работ и на других улицах и дорогах этих поселков, нуждающихся в ремонте.

За 11 месяцев текущего года по 12 районам Баку было осуществлено асфальтирование на территории 2 322,5 тысячи квадратных метров внутрипоселковых дорог и улиц протяженностью 267 километров.

Согласно составленному графику, до 2023 года планируется отремонтировать 2200 километров дорог в 60 окрестных поселках города Баку.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • В 17 окрестных поселках Баку ремонтируются дороги (ФОТО)
  • В 17 окрестных поселках Баку ремонтируются дороги (ФОТО)
  • В 17 окрестных поселках Баку ремонтируются дороги (ФОТО)
  • В 17 окрестных поселках Баку ремонтируются дороги (ФОТО)
  • В 17 окрестных поселках Баку ремонтируются дороги (ФОТО)
  • В 17 окрестных поселках Баку ремонтируются дороги (ФОТО)
  • В 17 окрестных поселках Баку ремонтируются дороги (ФОТО)
  • В 17 окрестных поселках Баку ремонтируются дороги (ФОТО)
  • В 17 окрестных поселках Баку ремонтируются дороги (ФОТО)
  • В 17 окрестных поселках Баку ремонтируются дороги (ФОТО)
  • В 17 окрестных поселках Баку ремонтируются дороги (ФОТО)
  • В 17 окрестных поселках Баку ремонтируются дороги (ФОТО)
  • В 17 окрестных поселках Баку ремонтируются дороги (ФОТО)
  • В 17 окрестных поселках Баку ремонтируются дороги (ФОТО)
  • В 17 окрестных поселках Баку ремонтируются дороги (ФОТО)
  • В 17 окрестных поселках Баку ремонтируются дороги (ФОТО)
  • В 17 окрестных поселках Баку ремонтируются дороги (ФОТО)
  • В 17 окрестных поселках Баку ремонтируются дороги (ФОТО)
  • В 17 окрестных поселках Баку ремонтируются дороги (ФОТО)
  • В 17 окрестных поселках Баку ремонтируются дороги (ФОТО)
  • В 17 окрестных поселках Баку ремонтируются дороги (ФОТО)
  • В 17 окрестных поселках Баку ремонтируются дороги (ФОТО)
  • В 17 окрестных поселках Баку ремонтируются дороги (ФОТО)
  • В 17 окрестных поселках Баку ремонтируются дороги (ФОТО)
  • В 17 окрестных поселках Баку ремонтируются дороги (ФОТО)
  • В 17 окрестных поселках Баку ремонтируются дороги (ФОТО)
Новости по теме
Завтра будет восстановлено движение на Бибиэйбатской дороге в Баку (ФОТО)
Общество 14:44
Ограничивается движение транспорта на одной из улиц Баку
Общество 29 декабря 11:40
Движение транспорта на Бакинской кольцевой -1 будет частично ограничено
Общество 12 декабря 17:54
Ограничивается автодвижение на одной из улиц Баку
Общество 28 ноября 12:51
Завершается реконструкция новой части автодороги Губа-Хыналыг (ФОТО)
Общество 25 ноября 14:37
Ограничено движение по новой дороге от мечети Бибиэйбат в направлении Баку
Общество 24 ноября 22:44
Лента новостей
Итальянцы построят в Узбекистане завод на 25 млн евро
Бизнес 17:11
В испанской церкви во время праздника прогремел взрыв на колокольне
Европа 17:07
Статус инфляции в Азербайджане за 2019 год
Финансы 17:06
Посол Бельгии: «Южный газовый коридор» усилит конкуренцию на газовом рынке Европы
Энергетика 17:06
Президент Ильхам Алиев назначил судей в созданные административные и коммерческие суды
Политика 17:04
Густав Нобель: Меня радуют те перемены к лучшему в Баку, которые мы все наблюдаем (ФОТО)
Экономика 17:02
Изменены должности судей и председателей судов первой инстанции Азербайджана
Политика 16:58
Президент Ильхам Алиев назначил новых председателей в суды Нахчыванской АР
Политика 16:56
Президент Ильхам Алиев поздравил кубинского коллегу
Политика 16:49