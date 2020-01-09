Правительство Грузии расторгает договор с "Консорциумом развития Анаклия"

БАКУ/Trend/ - Правительство Грузии приняло решение расторгнуть инвестиционный договор с «Консорциумом развития Анаклия», который взял на себя обязательство построить глубоководный порт на западе Грузии, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Об этом заявила министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили на брифинге после заседания Кабмина.

Правительство Грузии планирует объявить новый тендер на разработку проекта порта Анаклия.

Напомним, что "Консорциум развития Анаклия" в декабре в седьмой раз не смог выполнить обязательства и предоставить правительству документацию о кредитных соглашениях с банками.

Речь идет о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов – EBRD, EIB, OPIC и NDB. Они требуют выполнения определенных условий, самым главным из которых является требование к государству застраховать ту разницу, которой не хватит Консорциуму для погашения кредита по графику. Правительство должно предоставить эти средства Консорциуму, а тот, в свою очередь, должен выплатить банкам.

С этим условием категорически были не согласны власти Грузии, которые заявили, что не собираются идти на уступки в этом вопросе. Из-за этого закрытие финансовой сделки сорвалось.

"Правительство обсудило этот вопрос и приняло решение, что дальнейшая отсрочка не даст положительного результата для реализации проекта, так как в течение прошедшего периода Консорциум, к сожалению, доказал, что не сможет реализовать этот проект. Таким образом, правительство приняло решение начать процедуру приостановления заключенного с Консорциумом инвестиционного договора", - заявила министр.



В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти, при этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров. По проекту порт Анаклия, уже после завершения первой фазы должен принимать корабли вместимостью 10 тысяч контейнеров.

Изначально государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями. Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства.

Однако, еще до подписания соглашения, государство пошло на уступки и увеличило сроки строительства порта с семи до девяти фаз, государственный "Партнерский фонд" наметил выделил Консорциуму кредит на 22 года в размере 100 миллионов долларов, который компания получит после того, как найдет финансирование для строительства первой фазы порта из девяти.

Первая фаза строительства предполагает строительство порта для грузовых судов, терминал для контейнеров, волнорез и двор для интермодальных железнодорожных перевозок. По расчетам "Консорциума", на это необходимо 600 миллионов долларов.

Строительство порта началось в декабре 2017 года, а в июле 2018 года начались работы по углублению дна до 16 метров. Однако, на этом все и остановилось.

На данный момент строительство порта остановлено.

Общая стоимость проекта 2,5 миллиарда долларов.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор:)

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