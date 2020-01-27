В минувшем году в одном из районов столицы был заасфальтирован ряд поселков (ФОТО)

27 января 2020 10:42 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В минувшем году был проложен 51 километр дорог и асфальтовых покрытий в поселках Бина, Бузовна, Кала, Мярдякан, Шаган, Шувелан, Тюркан и Дюбенди Хазарского района Баку, сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

В сообщении агентства отмечается, что площадь заасфальтированного участка превышает 350 тысяч квадратных километров.

«В соответствии с указом президента, на капитальный ремонт дорог в поселках Бина, Бузовна, Кала, Мярдякан, Шаган, Шувелан, Тюркан и Дюбенди было выделено три миллиона манатов», - отмечается в сообщении.

Сообщается, что на сегодняшний день агентство проводит капитальный ремонт на внутренних улицах и дорогах Хазарского района в населенных пунктах Бина, Бузовна, Кала, Мярдякан, Шаган, Шувелан, Тюркан общей протяженностью около 20 километров.

«Ремонтные работы ведутся на улицах и дорогах, длительно эксплуатируемых без капитального ремонта, состояние дорожного покрытия на которых неудовлетворительное», - отмечает ГААДА.

Также отмечается, что ремонтные работы ведутся на следующих улицах и дорогах:

Первый тупик улицы Есенина, улицы Р.Гасымова и Б.Алиева в поселке Мярдякан, улица рядом со школой № 323, а также улицы Кала кянд и Чорек заводу поселка Кала, улица рядом с территорией, называемой «Талышлар мяхялляси» в поселке Шувелан, улица И. Ахмедова (в окрестности парка), улица Буньязаде (напротив школы №117), улицы Низами и Бабека поселка Бина; улица М. Магомаева в поселке Бузовна; главная дорога на территории, называемой «Узумчюлюк совхозу» поселка Тюркан; в поселке Шаган – пересечение улиц Х.Мамедбейли, М.Гусейнзаде, Газмачылар и Г.Алмасзаде.

Отметим, что работы выполняются в соответствии со «Строительными нормами и стандартами» под контролем ГААДА.

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  • В минувшем году в одном из районов столицы был заасфальтирован ряд поселков (ФОТО)
  • В минувшем году в одном из районов столицы был заасфальтирован ряд поселков (ФОТО)
  • В минувшем году в одном из районов столицы был заасфальтирован ряд поселков (ФОТО)
  • В минувшем году в одном из районов столицы был заасфальтирован ряд поселков (ФОТО)
  • В минувшем году в одном из районов столицы был заасфальтирован ряд поселков (ФОТО)
  • В минувшем году в одном из районов столицы был заасфальтирован ряд поселков (ФОТО)
  • В минувшем году в одном из районов столицы был заасфальтирован ряд поселков (ФОТО)
  • В минувшем году в одном из районов столицы был заасфальтирован ряд поселков (ФОТО)
  • В минувшем году в одном из районов столицы был заасфальтирован ряд поселков (ФОТО)
  • В минувшем году в одном из районов столицы был заасфальтирован ряд поселков (ФОТО)
  • В минувшем году в одном из районов столицы был заасфальтирован ряд поселков (ФОТО)
  • В минувшем году в одном из районов столицы был заасфальтирован ряд поселков (ФОТО)
  • В минувшем году в одном из районов столицы был заасфальтирован ряд поселков (ФОТО)
  • В минувшем году в одном из районов столицы был заасфальтирован ряд поселков (ФОТО)
  • В минувшем году в одном из районов столицы был заасфальтирован ряд поселков (ФОТО)
  • В минувшем году в одном из районов столицы был заасфальтирован ряд поселков (ФОТО)
  • В минувшем году в одном из районов столицы был заасфальтирован ряд поселков (ФОТО)
  • В минувшем году в одном из районов столицы был заасфальтирован ряд поселков (ФОТО)
  • В минувшем году в одном из районов столицы был заасфальтирован ряд поселков (ФОТО)
  • В минувшем году в одном из районов столицы был заасфальтирован ряд поселков (ФОТО)
  • В минувшем году в одном из районов столицы был заасфальтирован ряд поселков (ФОТО)
  • В минувшем году в одном из районов столицы был заасфальтирован ряд поселков (ФОТО)
  • В минувшем году в одном из районов столицы был заасфальтирован ряд поселков (ФОТО)
  • В минувшем году в одном из районов столицы был заасфальтирован ряд поселков (ФОТО)
  • В минувшем году в одном из районов столицы был заасфальтирован ряд поселков (ФОТО)
  • В минувшем году в одном из районов столицы был заасфальтирован ряд поселков (ФОТО)
  • В минувшем году в одном из районов столицы был заасфальтирован ряд поселков (ФОТО)
  • В минувшем году в одном из районов столицы был заасфальтирован ряд поселков (ФОТО)
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